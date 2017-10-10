Комитет Думы отклонил законопроект о праве регионов решать вопрос об установке беби-боксов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал во вторник нижней палате парламента отклонить в первом чтении законопроект, наделяющий региональные власти правом решать, нужно ли устанавливать на территории субъекта беби-боксы - специально оборудованные места, где мать может анонимно оставить новорожденного ребенка.

Документ внесен в нижнюю палату парламента в марте 2017 года Вадимом Тюльпановым, занимавшим тогда пост сенатора. Изначально среди авторов инициативы были также депутаты фракции "Единой России", но впоследствии они отозвали свои подписи.

В пояснительной записке указывалось, что в России эксплуатируются несколько десятков беби-боксов, вместе с тем в законодательстве отсутствует правовое регулирование порядка использования таких мест, не установлены требования к их безопасности и порядок их эксплуатации.

"Законопроектом предлагается предоставить субъектам РФ право самостоятельно определить с учетом культурных и иных местных традиций необходимость создания на территории субъекта мест для анонимного оставления ребенка, их количество, местоположение и порядок их установки", - отмечалось в сопроводительных материалах. Требования к беби-боксам, согласно законопроекту, должны устанавливаться Минздравом России, что "позволит предусмотреть единые стандарты технических характеристик данных устройств, определить общий алгоритм действий ответственных лиц при обнаружении новорожденных в местах для анонимного оставления ребенка".

Ранее сенатор Елена Мизулина дважды вносила в Госдуму законопроект о полном запрете беби-боксов. Однако профильный думский комитет вернул ей документ в сентябре из-за нарушения требований при повторном внесении инициативы.