Минобрнауки начало экспертизу учебников по русскому языку и математике

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минобрнауки объявило о начале экспертизы по новым правилам учебников по русскому языку и математике. Об этом во вторник глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила на "правительственном часе" в Совете Федерации.
"Есть поручение президента о новых подходах, мы его выполнили, и сейчас идет экспертиза по двум предметам - это русский язык и математика", - сказала Васильева, отметив, что экспертиза поможет решить, какие учебники "мы оставим, чтобы дети по ним учились".
Она подчеркнула, что Минобрнауки стремится к созданию двух или трех линеек учебников, среди которых обязательно должны быть базовая и углубленная версии. "У нас есть хороший пример - историко-культурный стандарт, после разработки которого осталось две-три линейки по отечественной истории. По такому пути мы пойдем также с другими учебниками", - заключила Васильева.
Президент РФ Владимир Путин по итогам "Прямой линии" дал поручение Минобрнауки до 1 сентября 2017 года представить предложения по повышению качества экспертизы учебников, используемых при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего образования.
Ранее Васильева отмечала, что по итогам усовершенствованной экспертизы число учебников в перечне может резко сократиться. На данный момент в федеральном перечне содержится 1377 учебников.