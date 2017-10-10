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Минобрнауки в ближайшие два года введет обязательные занятия по шахматам в школах

Общество
10 октября, 11:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По словам главы ведомства Ольги Васильевой, это не потребует дополнительных компетенций для учителей

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минобрнауки в ближайшие два года планирует сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых-четвертых классов. Об этом сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева во вторник на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"Мы планируем ввести [обязательные занятия по шахматам] в ближайшие два года, может, даже со следующего года, с первого по четвертый класс один час в неделю", - сказала министр.

По ее словам, это не потребует дополнительных компетенций для учителей. "Это очень простая программа. Она построена таким образом, что учитель любого возраста может сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть шахматы", - отметила Васильева.

Она добавила, что прежде чем принять решение о проведении такой реформы, Минобрнауки провело соответствующую работу. "Ни для кого не новость, что игра в шахматы напрямую связана с повышением качества образования наших детей. Это правда, это во всех странах. У нас 40 регионов играют в шахматы, и они показывают абсолютно другие оценки", - заключила глава ведомства.

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