Новый центр для детей-инвалидов в Ижевске примет первых пациентов в 2018 году

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ижевске заработает в 2018 году. Об этом во вторник сообщила министр социальной, семейной и демографической политики Удмуртии Татьяна Чуракова.
Учреждение строят на протяжении четырех лет. О необходимости оперативно завершить работы и "вытянуть" объект до конца 2017 года неоднократно говорил глава Удмуртии Александр Бречалов.
"Председатель правительства Удмуртской Республики поручил мне курировать сложную и важную тему - вопросы завершения строительства и сдачи реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Этап строительства необходимо завершить в декабре, к работе он приступит в начале 2018 года", - приводит слова Чураковой пресс-служба регионального правительства.
Министр уточнила, что в учреждении будут лечить детей с ограниченными возможностями здоровья со всей России. По ее словам, на данный момент параллельно с завершением строительства объекта закупают оборудование.
В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидии на строительство в Ижевске реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями здоровья. Подписанным документом Удмуртской Республике предоставили субсидию из федерального бюджета в размере 150 млн рублей на софинансирование капитальных вложений в возведение объекта.