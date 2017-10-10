Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый центр для детей-инвалидов в Ижевске примет первых пациентов в 2018 году

Общество
10 октября, 12:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

О необходимости завершить строительные работы до конца 2017 года неоднократно заявлял глава региона Александр Бречалов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья в Ижевске заработает в 2018 году. Об этом во вторник сообщила министр социальной, семейной и демографической политики Удмуртии Татьяна Чуракова.

Учреждение строят на протяжении четырех лет. О необходимости оперативно завершить работы и "вытянуть" объект до конца 2017 года неоднократно говорил глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Председатель правительства Удмуртской Республики поручил мне курировать сложную и важную тему - вопросы завершения строительства и сдачи реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. Этап строительства необходимо завершить в декабре, к работе он приступит в начале 2018 года", - приводит слова Чураковой пресс-служба регионального правительства.

Министр уточнила, что в учреждении будут лечить детей с ограниченными возможностями здоровья со всей России. По ее словам, на данный момент параллельно с завершением строительства объекта закупают оборудование.

В августе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении субсидии на строительство в Ижевске реабилитационного центра для детей и подростков с ограничениями здоровья. Подписанным документом Удмуртской Республике предоставили субсидию из федерального бюджета в размере 150 млн рублей на софинансирование капитальных вложений в возведение объекта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бречалов, Александр Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
3
Передача "Жди меня" будет выходить на телеканале НТВ
4
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
5
Украинский делегат в ПАСЕ настаивает на изменении закона об образовании
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама