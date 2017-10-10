Концентрация вредных веществ после пожара в ТЦ "Синдика" не превышает норму

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Концентрация вредных веществ в воздухе после пожара в ТЦ "Синдика" не превышает норму, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"В близлежащих от места пожара районах Москвы продолжает работать лаборатория столичного главка МЧС, которая производит замеры воздуха на предмет выявления вредных веществ. ПДК (предельно допустимая концентрация) вредных веществ в воздухе не превышают норму", - сказал сотрудник пресс-службы.

При этом он отметил, что запах гари еще чувствуется.