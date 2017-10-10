"Синдика" построит новый торговый комплекс взамен сгоревшего

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Владельцы сгоревшего ТК "Синдика" приняли решение построить новый комплекс на месте старого. Об этом во вторник заявили в пресс-службе компании.

"Вчера весь день заседал оперативный штаб по решению вопросов, возникших в результате пожара на МТВК "Синдика". Главным итогом встречи стало решении построить новый комплекс на месте сгоревшего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сгоревшее здание занимало площадь более 131 тыс. кв. м, сообщалось ранее, и стоило порядка 5 млрд рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе компании. Площадь нового комплекса составит не менее 100 тыс. кв. м, процитировали в пресс-службе "Синдика" генерального директора компании Владимира Безносенко.

"В ближайшее время будет определено архитектурное бюро для разработки проекта, подрядная организация. В новом комплексе нашим арендатором будут на льготных условиях предоставлены торговые места", - сказал он.

Пожар в ТК "Синдика" произошел 8 октября, его общая площадь составила 55 тыс. кв. м при общем размере комплекса более 13 тыс. кв. м. Кровля здания обвалилась на площади 1 тыс. кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.

Арендаторы и владельцы сгоревших машин начали 9 октября обращаться за выплатами к страховщикам, сообщили ТАСС в страховых компаниях. По информации Минпотребрынка Подмосковья, официально в добровольном реестре пострадавших компаний сейчас содержится более 500 названий, однако неофициальные источники называют больше тысячи таких арендаторов.

По предварительным подсчетам Всероссийского союза страховщиков, общий ущерб от пожара мог составить около 5 млрд рублей.