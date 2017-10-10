"Синдика" построит новый торговый комплекс взамен сгоревшего

Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американским баскетболисткам клуба "Надежда"Спорт 10 октября, 13:20
Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. ВидеотрансляцияКультура 10 октября, 13:09
Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных командСпорт 10 октября, 13:04
Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождяСпорт 10 октября, 12:48
Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублейВ стране 10 октября, 12:35
Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтованияСпорт 10 октября, 12:33
Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином СарсаниейСпорт 10 октября, 12:25
Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAFСпорт 10 октября, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Владельцы сгоревшего ТК "Синдика" приняли решение построить новый комплекс на месте старого. Об этом во вторник заявили в пресс-службе компании.
"Вчера весь день заседал оперативный штаб по решению вопросов, возникших в результате пожара на МТВК "Синдика". Главным итогом встречи стало решении построить новый комплекс на месте сгоревшего", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сгоревшее здание занимало площадь более 131 тыс. кв. м, сообщалось ранее, и стоило порядка 5 млрд рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе компании. Площадь нового комплекса составит не менее 100 тыс. кв. м, процитировали в пресс-службе "Синдика" генерального директора компании Владимира Безносенко.
"В ближайшее время будет определено архитектурное бюро для разработки проекта, подрядная организация. В новом комплексе нашим арендатором будут на льготных условиях предоставлены торговые места", - сказал он.
Пожар в ТК "Синдика" произошел 8 октября, его общая площадь составила 55 тыс. кв. м при общем размере комплекса более 13 тыс. кв. м. Кровля здания обвалилась на площади 1 тыс. кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.
Арендаторы и владельцы сгоревших машин начали 9 октября обращаться за выплатами к страховщикам, сообщили ТАСС в страховых компаниях. По информации Минпотребрынка Подмосковья, официально в добровольном реестре пострадавших компаний сейчас содержится более 500 названий, однако неофициальные источники называют больше тысячи таких арендаторов.
По предварительным подсчетам Всероссийского союза страховщиков, общий ущерб от пожара мог составить около 5 млрд рублей.