Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Синдика" построит новый торговый комплекс взамен сгоревшего

Общество
10 октября, 12:21 UTC+3

Об этом заявили в пресс-службе компании

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Владельцы сгоревшего ТК "Синдика" приняли решение построить новый комплекс на месте старого. Об этом во вторник заявили в пресс-службе компании.

"Вчера весь день заседал оперативный штаб по решению вопросов, возникших в результате пожара на МТВК "Синдика". Главным итогом встречи стало решении построить новый комплекс на месте сгоревшего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сгоревшее здание занимало площадь более 131 тыс. кв. м, сообщалось ранее, и стоило порядка 5 млрд рублей, рассказали ТАСС в пресс-службе компании. Площадь нового комплекса составит не менее 100 тыс. кв. м, процитировали в пресс-службе "Синдика" генерального директора компании Владимира Безносенко.

Смотрите также

Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

Главгосстройнадзор будет опять судиться с владельцем сгоревшего ТК "Синдика" в Подмосковье

Опубликован список торговых объектов, где смогут льготно разместиться арендаторы "Синдики"

"В ближайшее время будет определено архитектурное бюро для разработки проекта, подрядная организация. В новом комплексе нашим арендатором будут на льготных условиях предоставлены торговые места", - сказал он.

Пожар в ТК "Синдика" произошел 8 октября, его общая площадь составила 55 тыс. кв. м при общем размере комплекса более 13 тыс. кв. м. Кровля здания обвалилась на площади 1 тыс. кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.

Арендаторы и владельцы сгоревших машин начали 9 октября обращаться за выплатами к страховщикам, сообщили ТАСС в страховых компаниях. По информации Минпотребрынка Подмосковья, официально в добровольном реестре пострадавших компаний сейчас содержится более 500 названий, однако неофициальные источники называют больше тысячи таких арендаторов.

По предварительным подсчетам Всероссийского союза страховщиков, общий ущерб от пожара мог составить около 5 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в строительном центре "Синдика"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
3
Передача "Жди меня" будет выходить на телеканале НТВ
4
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
5
Украинский делегат в ПАСЕ настаивает на изменении закона об образовании
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама