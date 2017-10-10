Матвиенко просит сенаторов обратить внимание на комиссии платежных терминалов в регионах

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МОСКВА, 10 октября./ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила сенаторов обратить внимание, есть ли в их регионах завышенные комиссии платежных терминалов на вокзалах.
"Обратите на это внимание", - сказала она на пленарном заседании верхней палаты во вторник. "Как-то сенаторы обратили внимание на высокие цены в аэропортах, ФАС занялась серьезной проверкой, их привели в чувство. Теперь эта ситуация под контролем", - напомнила Матвиенко.
Как отмечалось на заседании, многие туристы при оплате услуг сотовой связи в терминалах сталкиваются с комиссиями за платеж до 30-50% на вокзалах Москвы, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга. В связи с этим сенаторы обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая в ближайшее время начнет массовую проверку на предмет ценового сговора. На заседании прозвучало предложение сенаторам выйти на региональные представительства ФАС с такой же просьбой.
Матвиенко поддержала данную инициативу. "Была ситуация, когда чашка чая или кофе в аэропортах стоила безумных денег. Благодаря инициативе Совфеда начались конкретные действия, есть конкретные результаты. Это покажется кому-то мелочью, но этот беспредел, когда на всем хотят нажиться, надо отслеживать и поправлять. Коллеги, обратите на это внимание", - сказала спикер, обращаясь к сенаторам.