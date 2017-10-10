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Патриарх Кирилл призвал отсеивать информационный "хлам" в сети

Общество
10 октября, 12:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Предстоятель РПЦ заявил, что современные средства коммуникации накладывают огромную ответственность на людей

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал фильтровать информацию в интернете. Об этом он заявил во вторник на встрече с участниками I Международного коммуникативного форума MediaPost.

"В этом информационном пространстве невероятное количество того, что просто можно назвать информационной захламленностью, настоящим хламом. Когда у нас в доме появляются ненужные вещи, мы стараемся от них избавиться, потому что это влияет на психику, настроение. <…> То же самое в информационном пространстве. <…> Невозможно разбираться в информационном пространстве, если вы не отличаете шумы от сигналов", - обратился патриарх Кирилл к молодым православным журналистам.

Предстоятель Русской православной церкви заметил, что сам не отслеживает дискуссии в социальных сетях, но его информируют помощники.

По словам патриарха, каждый человек, и в особенности журналист, "обладает большой силой" в ситуации, когда донести свое мнение до большого количества людей очень легко с помощью современных средств коммуникации. "Все это накладывает огромную ответственность на человека, который тянется, чтобы нажать на кнопку", - добавил он.

"Сила слова - это больше, чем сила денег и оружия. Все, что происходило в истории, все самые большие перемены начинались со слова, когда идея, мысль артикулировалась и передавалась другим", - напомнил патриарх Кирилл, приведя в пример революцию 1917 года.

Предстоятель РПЦ призвал собравшихся "участвовать в информационной жизни современного общества, стараясь нести доброе слово и поддерживая это доброе слово своей собственной жизнью".

Форум MediaPost

Международный коммуникативный форум проходит 10 и 11 октября на площадке РГСУ. В его программе - круглые столы, конкурсы, презентации и деловые игры.

Во второй день форума состоятся открытые лекции председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды и председателя Синодального отдела по делам молодежи РПЦ, епископа Люберецкого Серафима.

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