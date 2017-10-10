Участники культурного форума в Мурманске обсудят сотрудничество с коллегами из Норвегии

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МУРМАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Участники открывающегося в Мурманске российско-норвежского регионального форума "Координаты культуры на Севере" подведут итоги 30-летнего культурного сотрудничества Мурманской области и приграничной с Россией норвежской губернии Финнмарк, сообщила во вторник пресс-служба правительства Мурманской области
"11-12 октября в Мурманске будет проходить российско-норвежский региональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Норвегия)", - говорится в сообщении.
В работе форума примут участие представители организаций культуры и органов управления культурой Мурманской области и губернии Финнмарк, число участников форума составит 130 человек. Норвежскую делегацию возглавит исполняющий обязанности председателя Губернского собрания Финнмарк Рагнхильд Вассвик, отмечается в документе.
Участников форума ждет насыщенная деловая и культурная программа. На пленарном и секционных заседаниях будут рассмотрены опыт и актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего культурного сотрудничества.
Также на форуме состоится встреча мурманских читателей с норвежской журналисткой и писательницей Трюде Тейге, автором детективных произведений и исторических романов. Саамский центр современного искусства представит выставку "Непринужденные беседы", которая совмещает как традиционные, так и виртуальные экспозиции. Гости форума познакомятся с участниками российско-норвежского музыкального проекта "Оленевод" - в областной филармонии выступят норвежская саамская певица Элле Марья Эйра, музыкант Мортен Петтершен и мурманские музыканты.