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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Передача "Жди меня" будет выходить на телеканале НТВ. Об этом сообщил во вторник продюсер передачи, президент телекомпании "ВИDgital" Александр Любимов на свой странице в сети Facebook.
"Программа "Жди меня" больше не будет выходить на Первом канале, - написал он. - Ее новым домом станет НТВ".
По словам Любимова, за время выхода передачи в эфир "удалось найти более 200 тыс. человек".
"Приоритеты Первого канала заметно сместились в сторону развлекательных программ. В этом основная причина перехода "Жди меня" на другой федеральный канал, - написал Любимов. - Им стал НТВ, который за два года действительно сильно изменился".
"Жди меня" выходит на российском телевидении с 1998 года, ее производством занималась телекомпания "ВИД", сменившая в октябре название на "ВИDgital".
В разное время передачу вели Игорь Кваша (1998-2012), Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев и Ксения Алферова, Александр Галибин. Последний выпуск программы вышел в эфир 1 сентября 2017 года.