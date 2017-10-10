Депутаты: Балаклаве в Севастополе необходимо вернуть утраченную при Украине уникальность

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 октября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Территория Балаклавской бухты в Севастополе, где по поручению президента РФ Владимира Путина будет построена яхтенная марина и международный центр туризма, за годы нахождения Севастополя в составе Украины утратила свою уникальность и должна быть приведена в порядок. Такое мнение ТАСС высказали депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик и депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач.

Ранее сообщалось, что на заседании Морской коллегии вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин потребовал ускорить работы по расчистке Балаклавской бухты и превращению ее в современную марину.

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"На дворе 2017 год, но сейчас, объективно, мы видим, что Балаклава по своему состоянию застряла еще году 2000 году по уровню своего развития и своему состоянию, к сожалению. За времена, пока город находился под юрисдикцией Украины, это место утратило свою уникальность. Сегодня есть шанс вернуть ту Балаклаву, которую еще помнит наше старшее поколение, и сделать ее лучше, современней, комфортней", - сказал Белик.

Депутат отметил, что в настоящее время федеральное и местное правительство работает в этом направлении. "Недопустимо, чтобы место с такой уникальной историей, экологией, с таким огромным историческим и культурным значением оставалось в таком состоянии. Президент дал понять это достаточно четко. Я сегодня вижу слаженную работу правительства страны и города по решению этой задачи и уверен - в ближайшее время мы увидим в Балаклаве международную марину, и эта часть города наконец-то начнет развиваться как центр туризма и яхтинга", - пояснил он.

В свою очередь депутат Заксобрания Севастополя Татьяна Лобач, которая сама является жительницей Балаклавы, напомнила, что в 90-е годы Балаклава была в плачевном состоянии, но в 2004 году к 2500-летию населенного пункта набережная была реконструирована. Она отметила, что приведение бухты в надлежащее состояние должно проводиться при непосредственном участии жителей, чтобы не создавалось социальной напряженности.

"Должен быть проект, он должен пройти общественное обсуждение, а уже потом реализовываться. Если смотреть на западную сторону Балаклавской бухты - она как после разрухи, там с 1991 года никто ничего не делал, только одно здание было реконструировано, а что касается набережной, то необходимо понимать правовое поле нахождения там каждого объекта, разобраться с землепользователями, представить проект. Поручение президента надо выполнять, но проект должен строиться вместе с балаклавцами", - сказала Лобач.

Проект развития

Создание яхтенной марины, а в будущем - международного центра туризма в Балаклаве, является приоритетным проектом для Севастополя, реализация которого проводится по поручению главы государства. Проект гражданского развития Балаклавы как центра международного туризма будет разработан до конца текущего года. Первый этап планируется реализовать до 2020 года.

Как сообщалось ранее, власти Севастополя договорились с Федеральной службой безопасности и Минобороны РФ о передаче земель в Балаклаве в собственность города. Также этот вопрос обсуждается с Федеральной службой охраны и Росгвардией. Кроме того, из Балаклавы будут перенесены производственные мощности рудоуправления.