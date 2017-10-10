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Патриарх Кирилл призвал православных блогеров к правильному общению с аудиторией

Общество
10 октября, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По мнению предстоятеля РПЦ, священнослужителям не стоит пользоваться интернет-сленгом

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал деятельность священников-блогеров, но призвал их не пытаться подражать интернет-сленгу. Об этом он заявил во вторник на встрече с участниками I Международного коммуникативного форума MediaPost.

"Да, конечно, допустима [деятельность священнослужителей в интернете], я даже приветствую такую форму общения. Но к священнослужителям, которые входят в это информационное пространство, которое используют в том числе и видеоблоги, конечно, повышенные требования. Здесь, с одной стороны, надо быть убедительным для той аудитории, к которой ты обращаешься (чаще всего это молодежная аудитория), но ни в коем случае твой образ внешний, образ твоих мыслей, способ их выражения, стилистика твоя не должны быть соблазном для людей", - заявил патриарх Кирилл, отвечая на вопрос студента РГСУ как предстоятель РПЦ относится к тому, что некоторые священники ведут блоги.

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По словам патриарха Кирилла, иногда у выступающего формируется стереотип о языке аудитории. "Но иногда чрезвычайно не удовлетворительно священнослужители общаются с аудиторией, используя вот этот стереотип. Глубоко убежден, что это огромная ошибка", - подчеркнул он.

Патриарх Кирилл предостерег священников от неестественности в общении в паствой. "Если наши священники используют искусственный язык, принятый в какой-то среде, то они себя представляют неестественными, ведь в храме они так не говорят. И вот включает компьютер кто-то из прихожан и видит, как батюшка дурака валяет, в клоуна превращается. Это совершенно недопустимо", - сказал глава РПЦ.

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь патриарха, священник Александр Волков, некоторые священники, ведущие блоги, выбирают "достаточно неожиданные с точки зрения формы подачи" способы общения с паствой. Ранее большую популярность в сети получили ролики белорусского "батюшки- блогера", который неформально доносил христианские ценности до аудитории.

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