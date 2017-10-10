Голодец назвала самые популярные профессии в системе среднего профобразования

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Повар, кондитер, автомеханик и строитель являются самыми востребованными профессиями в колледжах России, конкурс на них даже выше, чем на некоторые вузовские специальности. Об этом заявила во вторник вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец на пресс-конференции, посвященной участию сборной России в международном чемпионате WorldSkills в Абу-Даби (ОАЭ). Чемпионат пройдет с 14 по 19 октября.

"В этом году мы отмечали, что конкурс по некоторым профессиям в СПО был существенно выше, чем конкурс на вузовские специальности. Конкурс на профессию повар в Москве по отдельным организациям достигал 13 человек на место. Среди наиболее популярных профессии повара, кондитера, автомеханика, строительные специальности очень востребованы, и конечно IT-технологии", - сказала Голодец.

Она отметила, что российская сборная будет участвовать в мировом чемпионате в третий раз. Впервые Россия приняла участие в мировом чемпионате в Лейпциге в 2013 году, затем был чемпионат в Сан-Паулу в 2015 году.

"Соперники очень серьезные. Но и наша команда подготовлена сейчас хорошо. Для нас чемпионат это не только и не столько завоевание медалей и призовых мест. Для нас это, прежде всего, выход на мировой уровень профессионализма и компетенций, умение работать с современными материалами и инструментами", - сказала она.

Голодец отметила, что сейчас в России по стандартам WorldSkills работает почти половина колледжей и половина учащихся уже осваивают специальности в соответствии с мировыми технологиями. "Это наше главное достижение. Я напомню, что всего у нас учится 2 млн 850 тыс. человек. И я надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем завершить распространение стандартов WorldSkills на всю систему среднего профобразования", - добавила она.

Worldskills - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 76 стран-участниц. В структуру мирового чемпионата входит 45 профессиональных компетенций. Россия стала 60-м членом WorldSkills International в 2012 году.