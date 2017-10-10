Мосгорнаследие решило не включать ДК Серафимовича в список объектов культурного наследия

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Эксперты департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) не нашли оснований для включения Дома культуры им. А. С. Серафимовича в список выявленных объектов культурного наследия. Об этом сообщается во вторник на портале мэра и правительства Москвы.
"Нет очевидных и документально подтвержденных данных ни по историко-архитектурной, ни по мемориальной ценности ДК Серафимовича, которые могли бы позволить отнести это здание к объектам культурного наследия", - приводятся на портале мэра слова эксперта, профессора и заслуженного деятеля искусств РФ Андрея Баталова.
По данным портала, ряд других экспертов также подтвердили невозможность внесения ДК Серафимовича в список выявленных объектов культурного наследия. При этом Мосгорнаследие рекомендует пересмотреть проект застройки территории, на которой расположено здание, из-за его важности для местных жителей.
Ранее сообщалось, что, по данным СМИ, в декабре 2016 года Московская градостроительно-земельная комиссия одобрила планы строительной компании "Дон-строй" возвести на месте ДК Серафимовича 16-этажный жилой дом с магазинами, физкультурно-оздоровительным комплексом и социальными объектами. Снос ДК начался 26 мая 2017 года, застройщик сообщал, что получил все разрешительные документы на проведение работ. В июне по требованию департамента культурного наследия Москвы снос ДК был приостановлен. В сентябре эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) направили обращение в Мосгорнаследие с просьбой включить ДК Серафимовича в перечень объектов культурного наследия столицы.