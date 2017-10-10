Власти Москвы прогнозируют ежегодное снижение безработицы в столице

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ежегодное снижение безработицы прогнозируется в Москве в 2018-2020 годах. Об этом сообщил во вторник на заседании президиума правительства столицы руководитель департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов.

"В 2018-2020 годах прогнозируется дальнейшее снижение безработицы. Баланс спроса и предложения на рынке труда будет обеспечиваться за счет притока и оттока дополнительной рабочей силы из других регионов России и зарубежных стран", - сказал он.

Ефимов добавил, что рост реальных располагаемых доходов населения в 2018-2020 годах составит 1,5-1,7% ежегодно.

При этом он уточнил, что к концу года средняя заработная плата в столице составит около 63 тыс. рублей, к концу 2018 года - 67 тыс. рублей, к концу 2020 года - 76 тыс. рублей. "Если говорить про номинально начисленную заработную плату, то мы ожидаем, оценочно, что к концу года она составит порядка 63 тыс. руб. Если брать в номинальном выражении, она вырастет на 7,8%", - заключил он.