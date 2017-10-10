Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставропольские работодатели будут получать гранты на создание рабочих мест для инвалидов

Общество
10 октября, 14:35 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 10, октября. /ТАСС

Средства в размере 75 тыс. рублей выделят на оборудования одного рабочего места предприятиям, готовым взять на работу инвалидов с тяжелыми заболеваниями

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Работодатели Ставропольского края с 2018 года будут получать гранты из краевого бюджета на оборудование рабочих мест для инвалидов с тяжелыми заболеваниями, в будущем году планируется трудоустроить от 50 до 60 человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк.

"Это будут бюджетные гранты, около 75 тыс. рублей, для оборудования одного рабочего места тем работодателям, которые готовы взять на работу инвалидов с тяжелыми заболеваниями и серьезными ограничениями к труду. В случае необходимости гранты могут быть увеличены", - сказал он.

По словам замминистра, в настоящее время в крае около 1,3 тыс. вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть из них остаются свободными по разным причинам - не соответствующая требованиям квалификация работников, удаленность места проживания инвалида от места работы, слишком серьезные ограничения к труду.

"Часто нужно специальное оборудование, чтобы человек смог работать. Подобные гранты мы выделяли в 2015 году, тогда мы смогли создать условия для многих людей, к примеру, смогли трудоустроить 11 инвалидов-колясочников. В 2018 году мы выберем 50-60 человек по краю - тех, кто рвется работать и кому без выделения грантов для работодателей будет сложно найти работу", - сказал Семеняк.

В 2018 году продолжится проект по стажировке инвалидов, который стартовал в 2017 году. Работодатели принимают выпускников училищ и колледжей на стажировку, из бюджета компенсируется часть зарплаты нового работника и его наставника. "Главное - преодолеть барьер, сделать первую запись в трудовой книжке выпускника-инвалида, помочь с трудовой адаптацией и вовлечением в коллектив", - отметил Семеняк, добавив, что из 105 человек, прошедших стажировку в 2017 году, только трое вернулись в центры занятости.

По данным пресс-службы министерства соцзащиты, на данный момент в крае 76,7 тыс. инвалидов в трудоспособном возрасте, из них работают около 22 тыс. человек. В 2017 году на работу устроились 1056 инвалидов - больше половины из всех, кто обратился в центры занятости, это почти на 12% превышает результаты трудоустройства в прошлом году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
2
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
3
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
4
ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
5
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
6
Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама