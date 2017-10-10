Ставропольские работодатели будут получать гранты на создание рабочих мест для инвалидов

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СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Работодатели Ставропольского края с 2018 года будут получать гранты из краевого бюджета на оборудование рабочих мест для инвалидов с тяжелыми заболеваниями, в будущем году планируется трудоустроить от 50 до 60 человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра труда и социальной защиты населения края Борис Семеняк.
"Это будут бюджетные гранты, около 75 тыс. рублей, для оборудования одного рабочего места тем работодателям, которые готовы взять на работу инвалидов с тяжелыми заболеваниями и серьезными ограничениями к труду. В случае необходимости гранты могут быть увеличены", - сказал он.
По словам замминистра, в настоящее время в крае около 1,3 тыс. вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть из них остаются свободными по разным причинам - не соответствующая требованиям квалификация работников, удаленность места проживания инвалида от места работы, слишком серьезные ограничения к труду.
"Часто нужно специальное оборудование, чтобы человек смог работать. Подобные гранты мы выделяли в 2015 году, тогда мы смогли создать условия для многих людей, к примеру, смогли трудоустроить 11 инвалидов-колясочников. В 2018 году мы выберем 50-60 человек по краю - тех, кто рвется работать и кому без выделения грантов для работодателей будет сложно найти работу", - сказал Семеняк.
В 2018 году продолжится проект по стажировке инвалидов, который стартовал в 2017 году. Работодатели принимают выпускников училищ и колледжей на стажировку, из бюджета компенсируется часть зарплаты нового работника и его наставника. "Главное - преодолеть барьер, сделать первую запись в трудовой книжке выпускника-инвалида, помочь с трудовой адаптацией и вовлечением в коллектив", - отметил Семеняк, добавив, что из 105 человек, прошедших стажировку в 2017 году, только трое вернулись в центры занятости.
По данным пресс-службы министерства соцзащиты, на данный момент в крае 76,7 тыс. инвалидов в трудоспособном возрасте, из них работают около 22 тыс. человек. В 2017 году на работу устроились 1056 инвалидов - больше половины из всех, кто обратился в центры занятости, это почти на 12% превышает результаты трудоустройства в прошлом году.