Вторую смену в школах Башкирии ликвидируют к 2025 году

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Башкирии ликвидируют вторую смену в школах к 2025 году, при этом 15 школ в течение трех лет будут построены в тех районах, где они нужны в первую очередь. Об этом сообщил во вторник журналистам глава республики Рустэм Хамитов на открытии новой школы в Уфе.

"Перед нами стоит большая задача - к 2025 году завершить работу по второй смене. У нас еще около 20% ребят учатся во вторую смену, прежде всего, в городах", - сказал он.

Другой проблемой является нехватка учебных заведений в строящихся микрорайонах, это требует оперативного решения, отметил руководитель региона. "У нас порядка 10-12 школ требуются немедленно, речь идет о новых строящихся микрорайонах. В ближайшие два-три года, думаю, мы построим еще до 15 новых школ там, где они нужны немедленно", - отметил Хамитов.

Кроме того, власти Башкирии намерены открыть лицей для углубленного изучения точных наук. "Сейчас мы думаем об открытии специализированного физико-математического лицея, в котором готовы предлагать ребятишкам уже углубленные варианты изучения этих предметов. По-новому будет организована работа с одаренными детьми", - добавил глава республики.

За последние пять лет в Башкирии построено 34 школы.