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Власти Подмосковья готовы оказать максимальную помощь арендаторам "Синдики"

Общество
10 октября, 14:17 UTC+3 ЛЫТКАРИНО область/ 10, октября. /ТАСС

По словам губернатора Андрея Воробьева, всем пострадавшим, включая собственника ТЦ, будет оказана помощь по выходу "из этой очень непростой ситуации"

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© АГН "Москва"

ЛЫТКАРИНО /Московская область/, 10 октября. /ТАСС/. Власти Московской области окажут максимальную поддержку и помощь собственнику и арендаторам сгоревшего торгового центра "Синдика" в Одинцовском районе. Об этом во вторник сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Мы бы очень хотели, чтобы на этом месте было вновь предприятие, которое создает рабочие места. Собственнику будем оказывать максимальное содействие для того, чтобы он выбрался из этой очень непростой ситуации. Мы готовы оказывать максимальную поддержку всем, кто попал в сложную ситуацию", - сказал Воробьев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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Что известно о пожаре в строительном центре "Синдика"

Пожар в торговом центре "Синдика" на территории Московской области в районе 65-го км МКАД произошел 8 октября, его общая площадь составила 55 тыс. кв. м. Кровля здания обвалилась на 1 тыс. кв. м, были эвакуированы около 3 тыс. человек. При пожаре пострадали три человека, один из них госпитализирован.

Арендаторы и владельцы сгоревших машин начали 9 октября обращаться за выплатами к страховщикам. По информации Минпотребрынка Подмосковья, официально в добровольном реестре пострадавших компаний сейчас значится более 500 названий, однако неофициальные источники называют более тысячи таких компаний-арендаторов. По предварительным подсчетам Всероссийского союза страховщиков, общий ущерб от пожара мог составить около 5 млрд рублей. 

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