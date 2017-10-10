Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Депутат предложил определить лиц, ответственных за жизнь и здоровье учеников

Общество
10 октября, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Дмитрий Свищёв отметил, что в настоящее время ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет образовательная организация

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищёв (ЛДПР) считает, что в образовательных учреждениях России необходимо законодательно определить круг лиц, ответственных за жизнь и здоровье учеников.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что более 200 детей погибли в прошлом году, занимаясь физкультурой в школе. Свищев назвал приведенные цифры шокирующими.

Смотрите также

Минздрав намерен углублять профилактические медосмотры в школах

Врачи будут направлять с 2018 года результаты медосмотров детей в школы

Депутат указал, что "образовательная организация не располагает данными о состоянии здоровья обучающихся ребят, учителя в школах не подготовлены и не готовы оказывать первую помощь, поскольку не знают, с каким диагнозом учатся у него дети в классе".

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время в соответствии со статьей 28 федерального закона "Об образовании в РФ" ответственность за жизнь и здоровье обучающихся несет сама образовательная организация". "Работник может быть привлечен только к дисциплинарной или в порядке регресса к имущественной ответственности по инициативе работодателя, то есть образовательной организации", - пояснил политик.

"Таким образом, законодательство в сфере образования не определяет конкретных должностных лиц, в обязанности которых входит наблюдение за здоровьем ребенка в школе. Соответственно, ребенок остается в школе без медицинского наблюдения, никто не контролирует уровень его нагрузки, ему не способны оказать первую помощь", - констатировал он, добавив, что такое положение дел недопустимо.

"Наша задача - защищать наших детей. Необходимо в срочном порядке урегулировать вопрос ответственности конкретных лиц за здоровье школьников в стенах образовательных учреждений. Это не только школы, это и другие организации, предоставляющие спортивное образование", - подчеркнул депутат.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Свищёв, Дмитрий Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Ягланд: не выплачивающая взнос в Совет Европы страна не может оставаться его членом
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
7
Нидерланды примут "дипломатические меры" к странам, которые плохо сотрудничают по MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама