Пьер Дюкан считает традиционную русскую кухню лучше новомодных диет

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Французский диетолог и врач Пьер Дюкан рекомендует россиянам придерживаться традиционной русской кухни и не увлекаться новомодными голливудскими диетами, которые могут привести к опасным для здоровья последствиям. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В России очень хорошие традиции питания, уверен Дюкан. "В целом, в России очень хорошие традиции питания. Я, например, когда приезжаю в Россию, очень люблю есть борщ, обожаю его. Очень люблю гречку, очень люблю всякие мясные шарики, например, тефтели", - сообщил Дюкан.

Он отметил, что, с одной стороны, россияне стараются сохранить свои традиции в культуре питания, но с другой - чувствуется американское влияние. Покупая пиццу или замороженные полуфабрикаты, человек не знает, что входит в состав этих продуктов, добавил диетолог.

"Жизнь современного человека очень тяжелая. Мы все время торопимся, испытываем стресс, мало времени проводим с семьей, меньше двигаемся. Все это приводит к тому, что люди пытаются найти компенсацию в еде", - сказал он. Но дело не в том, что люди стали больше есть, а в том, что ухудшилось качество продуктов, добавил французский диетолог.

Опасные диеты

Дюкан рассказал, что некоторые диеты абсолютно вредны для здоровья, например, голливудская диета, которая основана на употреблении только фруктов. Еще одна неоднозначная диета, по мнению Дюкана, та, где главный ингредиент - это суп из капусты.

"Сейчас кто угодно может разработать диету. Но это недопустимо, потому что диетология - это часть медицины и правила питания связаны с вопросами здоровья", - отметил французский диетолог и врач.

Соблюдение поста тоже небезопасно для здоровья, добавил он."Один, два дня - может быть, но нельзя продолжительное время", - сказал Дюкан. Диетолог аргументировал это тем, что белковая пища играет важную роль в процессе жизнедеятельности всего организма и его нельзя исключать из рациона питания.

Популярность диеты Дюкана

Дюкан продвигает свою диету, основанную на белковой пище, последние 30 лет. Всемирную известность он получил в 2000 году после выхода книги "Я не умею худеть", которая издана в 32 странах и разошлась тиражом 17 млн экземпляров.

Диетолог рассказал, в чем видит популярность своей диеты. "Одной из важных составляющих успеха диеты в том, что люди не ограничены в количестве употребляемой еды. На выбор предлагается 100 продуктов, которые можно есть в любом количестве. Не нужно ничего считать, взвешивать. Можно не голодать", - пояснил Дюкан.

Во вторник на пресс-конференции в ТАСС Дюкан представил свою новую книгу "60 самых важных дней вашей беременности". В ней он размышляет о том, какие факторы способствуют увеличению числа людей с ожирением и диабетом по всему миру.

По его словам, сейчас в мире 2 миллиарда людей страдают ожирением. Для борьбы с этой проблемой он предлагает беременным женщинам отказаться от сладкой и жирной пищи на 4-м и 5-м месяцах периода беременности.