Около 300 обманутых дольщиков в Оренбургской области получат жилье до конца года

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Около 300 обманутых дольщиков из трех многоквартирных домов в Оренбургской области получат квартиры до конца текущего года. Об этом сообщили во вторник ТАСС в региональном Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

"До конца года будет решена проблема 290 человек, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков", - сказал представитель министерства.

Всего в области официально учтено шесть проблемных объектов долевого строительства, по которым в реестре пострадавших дольщиков зарегистрировано 72 человека. Но в действительности решения своего жилищного вопроса сегодня ждут 366 граждан, инвестировавших средства в строительство объектов.

Среди трех проблемных объектов долевого строительства жилой комплекс "Северное сияние" в Оренбурге, который строится уже пять лет, запланирован к сдаче в ближайшее время. Компании-застройщику "Промышленный строительный комплекс" 14 раз продлевали разрешение на строительство. После сдачи дома жилье получит 270 человек. После этого будет решена проблема с еще двумя домами в поселке Нежинка Оренбургского района и одним домом в Оренбурге, где новое жилье ожидают еще 20 человек.

По данным регионального Минстроя, в следующем году жилье получат оставшиеся более 70 дольщиков.

Ранее ТАСС сообщал, что в области разработан региональный законопроект для защиты прав обманутых дольщиков, который предусматривает в том числе предоставление им временного жилья. Согласно закону, пострадавшие участники долевого строительства смогут рассчитывать на бесплатную юридическую помощь, предоставление временного жилья, оказание помощи по привлечению нового инвестора строительства, подключение многоквартирного дома к сетям инженерно-технического обеспечения. Законопроект планируется к принятию на очередном заседании Заксобрания области 25 октября.