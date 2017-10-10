Новый корпус онкодиспансера стоимостью 1,7 млрд рублей начали строить в Башкирии

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Новый корпус Республиканского клинического онкологического диспансера на 250 коек построят в Башкирии в ближайшие два года. В настоящее время функционируют палатные корпуса, которые возведены в советское время и не отвечают современным требованиям, сообщили во вторник в пресс-службе главы региона.

"Глава республики Рустэм Хамитов дал старт началу строительства нового корпуса диспансера, который планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 - начале 2020 года. Проектная стоимость объекта - 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Площадь нового девятиэтажного корпуса составит более 20 тыс. кв. м. Здесь разместятся палатные отделения на 250 коек и поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену. На данный момент лечебное учреждение состоит из нескольких корпусов. Самый современный из них, в котором располагаются хирургическое и диагностическое отделения, был введен в 2010 году. При этом палатные корпуса введены в 1960-1970-х годах прошлого века и уже не отвечают современным требованиям, в том числе по количеству пациентов, на которое они рассчитаны, сказали в пресс-службе.

Хамитов поинтересовался у главного врача диспансера Руслана Султанова о статистике онкологической заболеваемости в республике. "На сегодняшний день этот показатель составляет 324 онкобольных на 100 тыс. человек, что ниже общероссийских показателей", - рассказал Султанов. Он добавил, что задача онкологической службы - изменить подходы к диагностике и выявлять заболевания на максимально раннем этапе.