Круглогодичный горнолыжный комплекс появится в Хабаровске

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Горнолыжный комплекс "Холдоми", входящий в состав территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск", к июлю следующего года превратится в круглогодичный курорт. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока.

"В самом сердце Хабаровского края создается современный круглогодичный горнолыжный комплекс. Объект расположен неподалеку от поселка Солнечный на горе Холдоми. ООО "Флагман" - резидент территории опережающего развития "Комсомольск" ведет ускоренную модернизацию, стремясь превратить существующий комплекс "Холдоми" в полноценный горнолыжный курорт федерального значения с новыми трассами и канатными дорогами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что к имеющимся 9,5 км будут добавлены 32 км трасс всех уровней сложности. Большая их часть будет освещена и оснащена системой искусственного оснежения, пушки для которой уже приобретены и готовы к подключению. Отмечается, что температурный режим в окрестностях "Холдоми" позволит начинать оснежение склонов уже с конца октября, поэтому открытие сезона катаний будет начинаться раньше, чем на других российских горнолыжных курортах.

Планируется, что к июлю 2018 года будет сдана в эксплуатацию новая канатная дорога производства Doppelmayr протяженностью 2,5 км. Ежечасно подъемник сможет перемещать 2 тыс. горнолыжников и сноубордистов. По канатной дороге со скоростью 6 м/с будут перемещаться более 60 восьмиместных гондол до самой высокой отметки курорта - 853 м над уровнем моря. По информации пресс-службы, оборудование для закладки фундамента опор уже получено, в скором времени ожидается поставка опор и гондольных пассажирских кабин.

Как ранее сообщал ТАСС, ТОР "Комсомольск" - одна из первых территорий опережающего развития, сформированная в Дальневосточном федеральном округе для продвижения нефтеперерабатывающей, авиа- и судостроительной промышленности. ТОР создана в Хабаровском крае, в черте города Комсомольск-на-Амуре и города Амурск 25 июня 2015 года, на данный момент она состоит из четырех инвестиционных площадок: "Парус", "Амурск", "Амурлитмаш" и "Холдоми". Объем заявленных инвестиций к 2020 году составляет более 27 млрд рублей, зарегистрировано восемь резидентов с инвестициями более 8 млрд рублей. Ожидается, что расширение ТОР "Комсомольск" обеспечит создание не менее 215 рабочих мест и привлечет более 3,1 млрд рублей частных инвестиций.

Помимо промышленных предприятий на ТОР "Комсомольск" находятся туристические объекты: на площадке "Холдоми" строятся круглогодичный горнолыжный комплекс и водно- оздоровительный центр, а на верхней зоне горы - гостиница в стиле шале. Общая площадь ТОР "Комсомольск" составляет более 10 тыс. га.