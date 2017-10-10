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Выходец из касты неприкасаемых впервые стал священнослужителем храма на юге Индии

Общество
10 октября, 17:17 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Мужчина был принят на работу в соответствии с законом о квотах, что стало беспрецедентным решением для индуистских священных мест

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 октября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Храм Шивы в округе Патамантитта в штате Керала на юге Индии впервые допустит к служению выходца из касты неприкасаемых.

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Керальские газеты опубликовали на первых полосах Фотографии того, как новый священнослужитель по имени Кришна открывает двери в святая святых храма - помещение, где хранится изображение божества.

"Это была моя мечта с детства", - приводит газета Indian Express слова Кришны.

Он самый молодой из шести неприкасаемых, которых решили допустить к служению в храмах штата. Кришна стал первым храмовым служащим, который был принят на работу в соответствии с законом о квотах - по которым низкие касты имеют право на определенные квоты при приеме на учебу и работу. Для индуистских священных мест это беспрецедентное решение, поскольку храм не является государственным учреждением.

О варнах и кастах

Индийское общество делится на четыре варны - брахманы (жрецы, ученые люди), кшатрии (воины, властители), вайшьи (земледельцы, торговцы, ремесленники) и шудры (зависимые люди, слуги). А каждая варна еще делится на многочисленные касты. И в самом низу социальной лестницы находятся неприкасаемые, или далиты (угнетенные). Это те, кому по рождению предписано делать самую грязную работу.

Таким образом, касты делятся на "чистые" и "нечистые". И главным правом "чистых" считается свободное посещение храмов. При этом во многие из них неприкасаемым вход был заказан. Кришна - сын поденных рабочих, одной из самых низших каст. Его деды не имели права не только входить в храмы, но даже проходить рядом.

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