Уразов: зарплаты чемпионов WorldSkills должны быть на 50% выше рыночных

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заработные платы молодых специалистов, принимавших участие и победивших в чемпионатах WorldSkills, в среднем должны быть на 50% выше рыночных, считает генеральный директор союза WorldSkills EussiaРоберт Уразов. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной участию России в мировом чемпионате WorldSkills.

Соревнования пройдут с 14 по 19 октября в Абу-Даби.

"Если говорить о массовых профессиях - парикмахеры, повара, - то, по данным HeadHunter, средняя зарплата - 50 тыс. по Москве и 33 тыс. по стране, а те дети, которые станут чемпионами WorldSkills, очевидно, могут претендовать в среднем на 50% больше. Это только потому, что они правильно выбрали свою профессию", - сказал Уразов.

В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.