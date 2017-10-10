Уразов: зарплаты чемпионов WorldSkills должны быть на 50% выше рыночных

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заработные платы молодых специалистов, принимавших участие и победивших в чемпионатах WorldSkills, в среднем должны быть на 50% выше рыночных, считает генеральный директор союза WorldSkills EussiaРоберт Уразов. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной участию России в мировом чемпионате WorldSkills.
Соревнования пройдут с 14 по 19 октября в Абу-Даби.
"Если говорить о массовых профессиях - парикмахеры, повара, - то, по данным HeadHunter, средняя зарплата - 50 тыс. по Москве и 33 тыс. по стране, а те дети, которые станут чемпионами WorldSkills, очевидно, могут претендовать в среднем на 50% больше. Это только потому, что они правильно выбрали свою профессию", - сказал Уразов.
В состав сборной РФ вошли 58 человек - молодые специалисты, победители российских чемпионатов из 24 регионов. Они будут соревноваться в шести блоках профессий: строительство, IT, искусство и дизайн, промышленное производство, сфера услуг и обслуживание гражданского транспорта.