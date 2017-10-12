Мировой производитель оптики запускает в России социальную программу по защите зрения

Компания Essilor, один из мировых лидеров в производстве линз для очков и оборудования для оптик, объявила о запуске в России масштабной социальной программы здорового зрения. Все желающие могут бесплатно пройти диагностику у офтальмолога или оптометриста в оптиках — партнёрах программы в разных городах страны, а воспитанники коррекционных детских садов (дети, которым нужна коррекция зрения) будут обеспечены очками с современными линзами.

"В России Essilor запускает программу здорового зрения „Crizal. Чёткий взгляд на мир“. Наша цель — повысить качество жизни путём улучшения качества зрения. Мы будем вести работу сразу в нескольких направлениях: помогать детям справиться с проблемой ухудшения зрения и изготавливать очки с линзами Crizal для ребят по всей России. Мы организуем бесплатную диагностику зрения в течение месяца по всей России и одновременно будем вести просветительскую деятельность. Мы хотим обратить внимание россиян на то, насколько важную роль в их жизни играют забота о здоровье глаз, регулярные обследования у офтальмолога или оптометриста, использование современных эффективных способов коррекции зрения", — говорит глава группы Essilor в России Вадим Король.

Проект стартовал 12 октября, во Всемирный день зрения. Офтальмологи и представители Crizal вместе с официальным амбассадором компании в России телеведущим Андреем Малаховым приехали в Центр социальной помощи семье и детям "Западное Дегунино" и подарили очки с линзами Crizal нуждающимся в этом ребятам. Ещё несколько сотен пар очков компания отправила в коррекционные детские сады Самары, Уфы, Набережных Челнов, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

По данным фонда Essilor Vision, проблемы со зрением есть у трети школьников во всём мире. Болезни глаз поражают 19 млн детей — это уже статистика Всемирной организации здравоохранения. Ухудшение зрения серьёзно влияет на многие сферы жизни ребёнка: безопасность, социальную адаптацию, образование. Зрение — главный инструмент обучения: в первые 12 лет жизни 80% знаний дети получают путём обработки визуальной информации. По данным Vision Impact Institute, у четверти североамериканских школьников есть влияющие на обучение проблемы со зрением, при этом 90% детей, которые нуждаются в коррекции зрения, не носят ни очков, ни линз.

"Нередко даже взрослые люди не в полной мере отдают себе отчёт в том, как сильно острота зрения влияет на качество их жизни. Что же говорить о детях? Ребёнок, у которого постепенно падает зрение, быстро привыкает к размытой картинке и не осознаёт, какие неудобства причиняет ему близорукость. Некоторые родители даже не догадываются, что их ребёнок плохо усваивает школьные предметы лишь потому, что не может разглядеть написанное на доске. Исследование Essilor, проведённое в Новой Зеландии, доказывает, что успеваемость и здоровье глаз взаимосвязаны. Во время исследования специалисты Essilor проверили зрение в нескольких школах Новой Зеландии. Выбрали те учебные заведения, успеваемость в которых была самой низкой. Оказалось, что проблемы со зрением есть у 40% учеников, причём почти половине из них очки нужны прямо сейчас" — говорит директор по маркетингу компании Essilor (бренд Crizal) Елена Балаян.

Регулярная проверка зрения помогает выявить проблемы на самых ранних стадиях, принять своевременные меры профилактики и избежать серьёзных последствий для здоровья. В 80 % случаев болезни глаз можно предотвратить или вылечить. "У нас пока недостаточно развита культура заботы о здоровье глаз. В России коррекция зрения нужна 30 млн человек. Они не получают её. Часто это случается из-за плохой информированности. Мы хотим изменить ситуацию, поэтому слоган нашей программы — "Пообещай проверить зрение", — рассказывает посол бренда Crizal Андрей Малахов.

Ухудшение зрения напрямую связано с увеличением нагрузки на глаза: от 6 до 12 часов ежедневно люди смотрят на экраны смартфонов, планшетов и компьютеров. Глаза человека находятся в постоянном напряжении во время вождения автомобиля, на ярком солнце. Нельзя недооценивать и традиционные факторы риска: стрессы, плохую экологию и наследственность. Essilor старается отвечать на вызовы времени — ежегодно компания тратит более €200 млн на исследования и инновационные разработки, которые делают коррекцию зрения не только эффективнее, но и доступнее.

По данным Vision Impact Institute, более 4,5 млрд людей на Земле нуждаются в профессиональной коррекции зрения, при этом только 2 млрд человек эту помощь получают. Таким образом, более 2,5 млрд человек страдают от нарушения зрения и не получают необходимой помощи. 90 % из них — жители развивающихся стран или люди с низким уровнем дохода. В 2012 году Essilor начала глобальную международную программу See Change, благодаря которой 6 млн человек в 30 странах Азии, Африки и Латинской Америки уже получили новые очки и вернули своему зрению чёткость. В рамках программы компания Essilor построила сеть мобильных офтальмологических клиник, внедрила инклюзивную бизнес-модель и за четыре года увеличила число компаний-партнёров с 20 до 255, инициировала тысячи обучающих программ диагностики и грамотной коррекции зрения.

Теперь Essilor запускает программу защиты зрения в России. Перед специалистами компании стоит новая цель — вернуть чёткое зрение как можно большему числу детей и взрослых. О том, как реализуется программа и сколько человек уже пообещали проверить зрение, можно узнать на сайте.