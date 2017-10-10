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Оренбургский табун лошадей Пржевальского пополнили 16 новых особей из Венгрии

Общество
10 октября, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Сергей Донской отметил, что среди краснокнижных животных четыре самца и 12 самок

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Табун лошадей Пржевальского в российском в заповеднике "Ориенбургский" пополнили еще 16 особей из венгерского нацпарка "Хортобадь". Об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил глава Минприроды Сергей Донской.

"У нас пополнение. Прямо сейчас директор заповедников "Оренбургский" и "Шайтан-Тау" Рафиля Бакирова порадовала новостью - в "Оренбургский" завезли еще 16 особей лошади Пржевальского из венгерского нацпарка Хортобадь. Все лошади в хорошем состоянии, четыре самца и 12 самок. Все животные переведены в акклиматизационный загон", - рассказал Донской.

По словам министра, теперь в заповеднике обитают 36 краснокнижных лошадей.

Программа реинтродукции лошадей Пржевальского, которых в мире осталось около 2 тыс., причем в основном в зоопарках и центрах разведения за рубежом, рассчитана до 2030 года, к этому времени в заповеднике "Оренбургский" планируется создать полувольную популяцию лошадей Пржевальского в 100-150 особей. Для этого в заповедник необходимо завезти не менее 30 лошадей, принадлежащих к разным племенным линиям и выращенных в условиях полурезерватов, а не городских зоопарков.

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