Площадки чемпионатов WorldSkills приступили к работе в Самаре

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Соревнования на площадках чемпионатов WorldSkills начались во вторник в Самаре. В Тольятти площадки чемпионатов откроются 11 октября, сообщили ТАСС в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области.

"В Поволжском государственном колледже состоялась торжественная церемония открытия самарских площадок чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), JuniorSkills и "Абилимпикс". Уже сегодня на площадках прошли соревнования по таким компетенциям, как фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ, сварочные технологии, обработка листового металла, туризм, ландшафтный дизайн", - отметили в департаменте.

По данным департамента, среди участников соревнований представители 11 регионов страны. Состязания по компетенциям занимают несколько часов. Задания выполняются в несколько этапов. К примеру, таких этапов в компетенции по токарным и фрезерным работам два - подготовка чертежа и изготовление модели. Качество выполнения работ оценивают эксперты.

По словам руководителя управления профессионального образования, науки и кадрового обеспечения отрасли Министерства образования и науки Самарской области Александра Мочалова, один из способов оценить уровень подготовки выпускников - демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. Пока его прохождение не является обязательным. С начала 2017 года демонстрационный экзамен прошли свыше 14 тыс. студентов колледжей и техникумов по всей России, из них 368 человек - выпускники Самарской области.

"В этом году 37% наших выпускников показали результат, который соответствует медали за профессионализм. Результат Самарской области - это самый высокий показатель в России", - привели слова Мочалова в департаменте.

Конкурсы профессионального мастерства WorldSkills, JuniorSkills и "Абилимпикс" в этом году проходят в Самарской области с 9 по 15 октября. Соревнования состоятся на 11 площадках, из них основные - универсальный спорткомплекс "Олимп" в Тольятти и технопарк "Жигулевская долина". В этом году состязания WorldSkills Russia пройдут по 39 компетенциям, JuniorSkills для школьников 10-17 лет - по шести, чемпионат "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья - по тринадцати. Ожидается, что в чемпионатах в Самарской области примут участие около 1 тыс. человек. Среди них заявлены представители десяти регионов, в том числе Татарстана, Удмуртии, Челябинска и Москвы.