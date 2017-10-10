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Ленинградская область создала единый портал по трудоустройству

Общество
10 октября, 18:23 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 10, октября. /ТАСС

Александр Дрозденко подчеркнул, что регион находится в числе лидеров по количеству предлагаемых рабочих мест

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Ленинградская область открыла для соискателей рабочих мест в регионе единый интерактивный портал трудоустройства, в котором собраны вакансии всех районов области. В запуске программы во вторник принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

"В рамках областной ярмарки вакансий губернатор запустил работу нового интерактивного портала службы занятости населения Ленинградской области, который обеспечит электронное взаимодействие соискателей и работодателей из разных районов. На сайте в электронном виде также доступно большинство услуг биржи труда региона", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Во время мероприятия губернатор отметил, что Ленинградская область находится в числе лидеров по количеству предлагаемых рабочих мест. "Только на сегодняшний день в банке вакансий региона находится более 20 тыс. предложений о работе для соискателей. Уровень регистрируемой безработицы у нас крайне низкий, и наша первостепенная задача - сохранить и приумножить трудовые ресурсы региона", - передает пресс-служба слова Дрозденко.

Для участников Единого дня трудоустройства работодатели открыли более 10 тыс. рабочих мест в разных сферах деятельности: производство, торговля, медицина, строительство, сфера услуг.

В рамках мероприятия состоялась деловая конференция, участники которой обсудили, каким должно быть портфолио современного соискателя, какие специалисты нужны рынку труда региона, как трудоустроить недавних выпускников вузов и колледжей и помочь реализовать себя в труде человеку с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее представители областного правительства рассказали, что в регионе совершенствуется система подготовки выпускников и реформируются биржи труда. Создана мобильная служба профориентации, внедряется система производственной практики студентов профессионально- технических училищ на предприятиях. Уровень трудоустройства выпускников в области составляет 99,7%. Для повышения качества профессионального образования планируется создание Центра профессиональных компетенций.

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