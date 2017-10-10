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Муфтий Татарстана: дискуссионные клубы дают обратную связь от мусульманской молодежи

Общество
10 октября, 18:55 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 10, октября. /ТАСС

Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что к концу года в республике состоится конкурс чтения Корана, победители которого "обычно уезжают в хадж"

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КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Проведение в Татарстане дискуссионных клубов с участием молодых мусульман позволяет духовенству получать обратную связь, сказал в беседе с корреспондентом ТАСС муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. По его словам, в республике также организуются религиозные лагеря и различные конкурсы, которые помогают доносить до молодежи ценности традиционного ислама.

"Это духовная подпитка нашей паствы, наша обязанность встречаться и общаться. Мероприятий очень много, каждую неделю проходит дискуссионный клуб, чтобы была обратная связь. У нас будут проходить лагеря федерального масштаба в городе Болгар, куда приезжает молодежь со всей России. К концу года мы проведем республиканский конкурс чтения Корана - обычно те, кто занимает первые места, уезжают в хадж'', - рассказал муфтий.

По его словам, в Набережных Челнах каждый год проходят соревнования по татарской борьбе среди молодежи, а в Казани в прошлом году был учрежден Кубок по джиу-джитсу имени татарского богослова Шагабутдина Марджани, и в этом году все эти соревнования также будут проведены. Муфтий напомнил, что в прошлом году победители этих соревнований получили путевки в хадж.

"При этом во всех этих инициативах красной нитью проходит идея возрождения отечественного духовного наследия. Эти проекты позволяют познакомить молодежную среду с традициями дружественного ислама, демонстрируют его красоту и открытость и позволяют в доступной и популярной форме донести истинные смыслы и достоинства ислама", - сказал он.

По словам муфтия, работа с молодежью - неотъемлемая часть политики возглавляемого им Духовного управления мусульман Татарстана. Эта работа, пояснил он, представляет собой "целую систему по воспитанию, сплочению, повышению уровня образования, укреплению веры".

"Например, нам удалось сформировать волонтерское движение - привлекая мусульманскую молодежь со всего Татарстана к реализации тех или иных проектов, муфтият готовит кадровый резерв для своих перспектив и для перспектив республики. Словом, эффективную и продуманную молодежную политику мы рассматриваем как залог успешного развития мусульманской уммы", - сказал муфтий Татарстана.

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