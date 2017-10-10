Куратором выставки ТАСС "Главные кадры" стала основательница галереи "Победа"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Основательница одной из первых московских специализированных фотогалерей "Победа" Нина Гомиашвили стала куратором уникального арт-проекта информационного агентства России "ТАСС" под названием "Главные кадры", сообщили в департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

"У агентства есть сотни ярких узнаваемых кадров, которые регулярно публикуются и которые знают не только в России, но и во всем мире. Но мне не хотелось повторяться, - сказала Гомиашвили. - Я хотела показать работы малоизвестных фотографов, в которых тоже живет история страны. Поэтому "Главные кадры" - это больше про людей, чем про фотографические имиджи", - сообщила куратор.

В качестве куратора Гомиашвили провела более 40 тематических выставок западных и российских фотографов, представляла деятельность галереи "Победа" на таких площадках, как Paris Photo, Volta NY, Volta Basel и Unseen. Она также является дочерью актера Арчила Гомиашвили и сама снималась в кино.

Оцифрованный архив

Интерес Нины Гомиашвили к фотоколлекции ТАСС связан с завершением масштабного проекта по оцифровке уникального исторического архива агентства. Для "Главных кадров" из него было отобрано около тысячи фотографий, отражающих знаковые события ХХ века. При этом значительная их часть неизвестна для широкой публики. В экспозиции будут представлены работы легендарных фотомастеров ТАСС, многие фотографии раскроют авторов с непривычной стороны.

"Мы покажем неизвестные работы известных фотографов. Например, цикл работ Евгения Халдея "Медали". Далеко не все знают, что человек, который с первого до последнего дня прошел всю войну, чьи снимки стали вещественными доказательствами на Нюрнбергском трибунале, делал простую предметную съемку медалей", - объяснила Гомиашвили.

Сложный выбор

По словам куратора, сложнее всего было отобрать материал для выставки. По ее словам, было принято решение отталкиваться от директорий архива, который структурирован по содержанию. Работы будут представлены в 20 тематических разделах, в числе которых - история становления промышленных гигантов страны, Великая Отечественная война, покорение Арктики и космоса, мода и стиль, искусство и культура, спортивные победы.

Большая часть этих снимков никогда не публиковалась.

Новые технологии

В оформлении экспозиции в "Манеже" использованы мультимедийные технологии, которые позволят зрителям ощутить живую связь с прошлым. Так, например, с помощью технологии "звуковой душ" можно будет услышать голоса ветеранов Фотохроники ТАСС: на выставке прозвучат живые истории о рождении снимков, завоевавших мировое признание.

Вход на выставку, которая стартует 1 ноября в московском ЦВЗ "Манеж" и продлится до 24 ноября, будет бесплатным.