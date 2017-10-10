Петербург и Иркутская область создадут турмаршрут по местам, связанным с декабристами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Туристические ведомства Санкт-Петербурга и Иркутской области совместно разработают маршрут по местам, связанным с декабристами, который соединит Северо-Запад и Сибирь. Об этом рассказала во вторник на презентации туристического потенциала Иркутска в Петербурге руководитель Агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.

"Мы начали об этом разговаривать два года назад - сначала у себя в регионе: Забайкальский край, Бурятия и Иркутская область. Мы решили, что для нас это было бы интересно, тем более, туристические программы с посещением объектов, связанных с историей декабристов в Сибири, пользуются популярностью. В прошлом году после подписания соглашения о сотрудничестве между Петербургом и Иркутской областью, мы в рабочем порядке с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга тоже стали обсуждать эту тему", - сообщила Сливина ТАСС.

Она пояснила, что это будет комплексный тур, который будет включать посещение ключевых мест, связанных со ссылкой декабристов и их дальнейшим пребыванием в Сибири. Сроки запуска проекта руководитель агентства по туризму Иркутской области не уточнила. "Пока мы прорабатываем внутреннее наполнение программы, потом будем этот проект дальше продвигать и связывать", - отметила она, добавив, что один из сибирских туроператоров уже организовал пробный индивидуальный тур по декабристским местам для потомков декабристов, проживающих в Великобритании.

Декабристы, отбывавшие наказание в Сибири за мятеж против императора в 1825 году, переселились в Иркутск в 1840-е годы после каторги. Там проживали представители многих известных фамилий, в том числе Волконские, Муравьевы, Трубецкие. По оценке современников, декабристы внесли большой вклад в развитие Иркутска - многие из них преуспели в научной, образовательной, культурной сферах и в сельском хозяйстве. Волконские устраивали в своем доме театральные и литературные вечера, что повлияло на развитие театрального искусства в городе.

В частично воссозданных исторических интерьерах домов Трубецких и Волконских создан Иркутский областной историко- мемориальный музей декабристов, где представлены подлинные вещи семей Волконских, Трубецких, Муравьевых, Юшневских, Ивашевых, И. И. Пущина, Д. И. Завалишина, И. В. Поджио.