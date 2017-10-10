В Дагестане в 2019 году пройдет молодежный Форум соотечественников

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Молодежный Форум соотечественников пройдет в Дагестане в 2019 году. Об этом ТАСС сообщила во вторник министр по национальной политике Республики Дагестан Татьяна Гамалей в рамках V Международного политологического форума "Российский Кавказ" в Грозном.

Ранее правительство Дагестана запустило ряд проектов, направленных на объединение людей, проживавших в республике, но уехавших из нее в разные годы и живущих сейчас за ее пределами, в том числе в разных странах мира. В частности, на консолидацию соотечественников спустя 25 лет после распада СССР направлен Форум соотечественников, который прошел в республике в сентябре этого года.

"Этот форум выполнял консолидирующую роль, поскольку несколько волн эмиграции покидали свою родину и оказывались в самых разных странах. Дагестанцы проживают в 40 странах мира, но на форум смогли приехать представители 13 стран", - рассказала Гамалей.

Опыт прошедшего форума подтолкнул руководство республики к мысли о привлечении к таким мероприятиям и молодого поколения дагестанцев, живущих в других регионах России и за рубежом.

"Мы хотели бы привлечь к этой работе молодежь, потому что... молодые люди, которые рождаются уже в странах пребывания, они все дальше отходят от дагестанской культуры, традиций, языков и прочих ценностей. Поэтому мы хотим сейчас инициировать молодежный Форум соотечественников, чтобы приехали уже молодые люди - дети, внуки тех, кто когда-то покинул Дагестан", - сообщила Татьяна Гамалей.

По ее словам, на организацию молодежного Форума соотечественников руководству региона потребуется год, "чтобы подготовить хорошую программу, профинансировать ее в рамках государственной программы поддержки нацполитики". "То есть мы планируем в 2019 году эту работу осуществить и провести форум", - сказала Гамалей.

Страны и диаспоры

По словам Гамалей, на сегодняшний день самая крупная дагестанская диаспора находится в Турции, также дагестанцы живут в Иордании и других странах арабского мира и постсоветского пространства. После проведения молодежного Форума соотечественников в 2019 году в Дагестане запланирован второй Форум соотечественников - в 2020 году.

Форум "Российский Кавказ"

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое. В числе почетных гостей форума - руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов СКФО и ЮФО.