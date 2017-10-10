ОНФ: большинство региональных схем по обращению с отходами нуждаются в доработке

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Подавляющее большинство территориальных схем по обращению с отходами не выполняют требований по охране окружающей среды и нуждаются в доработке. Об этом заявил во вторник ТАСС первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, координатор проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Генеральная уборка" Владимир Гутенев.

"Разработанные органами исполнительной власти субъектов территориальные схемы обращения с отходами недостаточно проработаны и в нынешнем виде не решают важнейших экологических задач как особо охраняемых природных территорий, так и территорий вокруг городов", - сказал Гутенев после встречи депутатов фракции "Единая Россия" с представителями Росприроднадзора, которая прошла в Москве во вторник.

Он добавил, что в настоящее время подобные схемы приняты в 81 субъекте РФ, но "абсолютное большинство из них нуждаются в доработке". Гутенев также подчеркнул, что многие территориальные схемы были разработаны без учета мнения общественности.

Территориальная схема обращения с отходами содержит информацию о порядке сбора, транспортировки, обработки, утилизации и захоронения отходов.

Проект ОНФ "Генеральная уборка" был запущен в конце января 2017 года в связи с началом в России Года экологии. В рамках проекта работает сетевой ресурс "Интерактивная карта свалок", на котором граждане могут самостоятельно отметить места, где, по их мнению, действуют нелегальные свалки. На основе поступивших сигналов коммунальные службы при содействии ОНФ проверяют информацию и принимают меры по ликвидации незаконных мусорных полигонов.