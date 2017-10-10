Минобрнауки: ЕГЭ-2018 пройдут с 28 мая по 20 июня

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минобрнауки планирует провести единые госэкзамены 2018 года с 28 мая по 20 июня. Проект расписания ЕГЭ размещен Минобрнауки во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно проекту документа, ЕГЭ-2018 начнутся 28 мая с экзаменов по географии и информатике. 30 мая пройдет ЕГЭ по математике базового уровня, 1 июня - ЕГЭ по математике профильного уровня. Химию и историю дети напишут 4 июня. 6 июня школьники сдадут русский язык, 9 и 13 июня июня - иностранные языки (устную часть). Обществознание пройдет 14 июня, 18 июня - экзамен по иностранным языкам (письменная часть). Завершится основная волна экзаменами по литературе и физике 20 июня.
Резервные дни пройдут с 22 июня по 2 июля.
В проекте расписания также указывается, что досрочная волна, в которой принимают участие выпускники прошлых лет и выпускники текущего года, имеющие уважительную причину, пройдет с 21 марта по 4 апреля.
Сентябрьская волна, согласно проекту расписания, пройдет 4 сентября (русский язык) и 7 сентября (ЕГЭ по математике базового уровня). В эти сроки сдают те, кто, несмотря на плохие результаты по итогам основной волны, планирует получить аттестат по окончании школы.