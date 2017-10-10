Эксперт: стандартизировать исламское образование в России могут в 2018 году

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Единая программа исламского образования в России может быть полностью стандартизирована в 2018 году, сейчас она практически готова, сообщил ТАСС директор Института конфессиональных отношений Пятигорского госуниверситета, член общественного совета Федерального агентства по делам национальностей Ибрагим Ибрагимов в ходе форума "Российский Кавказ" в Грозном.

"Унифицированная модель исламского образования практически готова, сейчас основная задача — внедрить ее. Я думаю, что в течение года-двух эта работа может приобрести определенный облик. Внедрение уже началось, к концу следующего года оно может завершиться", — сказал собеседник агентства.

По словам Ибрагимова, в 2017 году уже были предварительно утверждены стандарты среднего профессионального и высшего исламского образования.

Как подчеркнул эксперт, сегодня задача унификации образовательных программ стоит не только на Северном Кавказе, но и по всей России. "Есть основная задача - унификация исламских образовательных программ с тем, чтобы независимо от места обучения и региона преподавались одни и те же программы, распространялись единые ценности, и это государственная задача", — сказал собеседник агентства.

Политологический форум "Российский Кавказ" проходит в Грозном 10-11 октября. В рамках форума эксперты обсудят, в частности, вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ, миграционных процессов. Среди гостей форума ожидаются руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чечни Рамзан Кадыров, главы регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.