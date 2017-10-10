Минкавказа: врио главы Дагестана предстоит устранить трехсменное образование в республике

Теннисистка Звонарева заявила, что "ВТБ Кубок Кремля" является особенным турниром для нееСпорт 10 октября, 19:26
Болельщики направили 2 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018 по футболуСпорт 10 октября, 19:14
Иски "Роснефти" и Игоря Сечина к СМИ. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 19:12
Минкавказа: врио главы Дагестана предстоит устранить трехсменное образование в республикеОбщество 10 октября, 19:11
Бывшее руководство "Югры" намерено обжаловать решение суда по спору с ЦБЭкономика и бизнес 10 октября, 19:06
Гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" прокомментировал ввод нового ЦУПа в МосквеНовости партнеров 10 октября, 18:56
Футболист "Ливерпуля" Мане выбыл из-за травмы на 1,5 месяцаСпорт 10 октября, 18:51
Аргентинская футбольная ассоциация потеряет от $20 до $60 млн в случае невыхода на ЧМ-2018Спорт 10 октября, 18:50
Куратором выставки ТАСС "Главные кадры" стала основательница галереи "Победа"Общество 10 октября, 18:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Одна из приоритетных для Дагестана задач, решить которую предстоит врио главы региона Владимиру Васильеву, - устранение трехсменного школьного образования. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа по итогам встречи главы ведомства Льва Кузнецова с Васильевым.
"В качестве приоритетных задач, стоящих перед республикой, министр [РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов] отметил необходимость ликвидации третьей смены обучения в общеобразовательных учреждениях. Данный вопрос планируется решить за счет создания порядка 1,5 тыс. дополнительных мест в школах в рамках выделенных средств в 2017 году из резервного фонда правительства РФ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, во время встречи также обсуждались мероприятия по реконструкции и строительству объектов здравоохранения, развитию электроэнергетики, систем жизнеобеспечения населения, а также ход реализации региональных инвестиционных проектов Дагестана в 2017 году и заявки по инвестиционным проектам для включения в госпрограмму на 2018 год.
Также внимание было уделено ходу реализации стратегического проекта по созданию Каспийского транспортно-логистического комплекса. Первый замминистра Одес Байсултанов в ходе встречи особо подчеркнул, что строительство нового современного морского порта выведет торговые и экономические отношения России со странами Каспия и Персидского залива на принципиально новый уровень.