Минкавказа: врио главы Дагестана предстоит устранить трехсменное образование в республике

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Одна из приоритетных для Дагестана задач, решить которую предстоит врио главы региона Владимиру Васильеву, - устранение трехсменного школьного образования. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства РФ по делам Северного Кавказа по итогам встречи главы ведомства Льва Кузнецова с Васильевым.

"В качестве приоритетных задач, стоящих перед республикой, министр [РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов] отметил необходимость ликвидации третьей смены обучения в общеобразовательных учреждениях. Данный вопрос планируется решить за счет создания порядка 1,5 тыс. дополнительных мест в школах в рамках выделенных средств в 2017 году из резервного фонда правительства РФ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время встречи также обсуждались мероприятия по реконструкции и строительству объектов здравоохранения, развитию электроэнергетики, систем жизнеобеспечения населения, а также ход реализации региональных инвестиционных проектов Дагестана в 2017 году и заявки по инвестиционным проектам для включения в госпрограмму на 2018 год.

Также внимание было уделено ходу реализации стратегического проекта по созданию Каспийского транспортно-логистического комплекса. Первый замминистра Одес Байсултанов в ходе встречи особо подчеркнул, что строительство нового современного морского порта выведет торговые и экономические отношения России со странами Каспия и Персидского залива на принципиально новый уровень.