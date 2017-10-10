Попадание 10 школ КБР в список лучших в стране говорит о высоком уровне образования

НАЛЬЧИК, 10 октября. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Попадание 10 школ Кабардино-Балкарии (КБР) в рейтинг лучших школ России - это свидетельство высокого уровня образования в регионе. Такое мнение высказала ТАСС во вторник зампред правительства - министр образования и науки республики Нина Емузова.

Четыре школы города Нальчика и шесть сельских образовательных учреждений КБР попали в список лучших российских школ 2016-2017 года.

"То, что у нас две школы города Нальчика вошли в топ-500 как школы в целом, две - как школы, обеспечивающие профильное образование, и шесть школ сельских в топе-300 - неплохой результат. Во всех них я была, и на самом деле видно, что это определенный уровень, который можно демонстрировать", - сказала она после чествования учителей и школ КБР.

Емузова также отметила, что в 2017 году высоко оценены итоги проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). "Главе республики Юрию Кокову и минобрнауки вручили благодарности от министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, мне кажется это тоже неплохой итог. В целом нам удалось получить подвижки в олимпиадном движении. У нас есть победитель и пять призеров Всероссийских олимпиад, за долгое время мы впервые вообще попали в олимпиадный рейтинг", - добавила Емузова.

Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ ранее подготовил перечень 500 лучших школ, которые продемонстрировали высокие образовательные результаты в минувшем учебном году.