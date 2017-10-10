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Reuters: Лондон проводит оценку роли Google и Facebook в распространении новостей

Общество
10 октября, 19:44 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 10, октября. /ТАСС

Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что в рамках этой работы внимательно отслеживаются функции, ответственность и юридический статус интернет-платформ

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ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания проводит оценку роли корпораций Google и Facebook в области распространения новостей и того, каковы их обязательства и юридический статус. Об этом сообщил во вторник представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, слова которого приводит агентство Reuters.

"Мы изучаем ту роль, которую Google и Facebook играют в информационной среде, - сказал он. - В рамках этой работы мы внимательно смотрим на функции, ответственность и юридический статус крупнейших интернет-платформ".

В последние месяцы СМИ и эксперты все активнее обсуждают ту роль, которую интернет-гиганты, играют в распространении новостей. Особый интерес к этой теме вызвала неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, причины которой некоторые аналитики объясняют использованием контекстной рекламы и новостей, специально разработанных для определенных групп населения.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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