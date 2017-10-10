Reuters: Лондон проводит оценку роли Google и Facebook в распространении новостей

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ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания проводит оценку роли корпораций Google и Facebook в области распространения новостей и того, каковы их обязательства и юридический статус. Об этом сообщил во вторник представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, слова которого приводит агентство Reuters.
"Мы изучаем ту роль, которую Google и Facebook играют в информационной среде, - сказал он. - В рамках этой работы мы внимательно смотрим на функции, ответственность и юридический статус крупнейших интернет-платформ".
В последние месяцы СМИ и эксперты все активнее обсуждают ту роль, которую интернет-гиганты, играют в распространении новостей. Особый интерес к этой теме вызвала неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, причины которой некоторые аналитики объясняют использованием контекстной рекламы и новостей, специально разработанных для определенных групп населения.