Reuters: Лондон проводит оценку роли Google и Facebook в распространении новостей

ЛОНДОН, 10 октября. /ТАСС/. Великобритания проводит оценку роли корпораций Google и Facebook в области распространения новостей и того, каковы их обязательства и юридический статус. Об этом сообщил во вторник представитель премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, слова которого приводит агентство Reuters.

"Мы изучаем ту роль, которую Google и Facebook играют в информационной среде, - сказал он. - В рамках этой работы мы внимательно смотрим на функции, ответственность и юридический статус крупнейших интернет-платформ".

В последние месяцы СМИ и эксперты все активнее обсуждают ту роль, которую интернет-гиганты, играют в распространении новостей. Особый интерес к этой теме вызвала неожиданная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, причины которой некоторые аналитики объясняют использованием контекстной рекламы и новостей, специально разработанных для определенных групп населения.