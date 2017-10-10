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ООН: в Йемене могли заразиться холерой более 800 тысяч человек

Общество
10 октября, 20:19 UTC+3 ООН ООН 10, октября. /ТАСС

15 млн жителей страны испытывают нехватку чистой воды

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ООН, 10 октября. /ТАСС/. Число случаев с подозрением на холеру в Йемене превысило 800 тысяч человек, а темпы распространения эпидемии стали рекордными за всю историю наблюдений.

Об этом во вторник заявил директор отдела операций Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Джон Гинг на заседании Совета Безопасности организации.

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Докладывая о ситуации в стране, он сообщил, что участники конфликта продолжают препятствовать работе гуманитарных организаций, кроме того, действуют ограничения на поставки в страну коммерческих грузов. "Эти препятствия недопустимы в стране, в которой миллионам угрожает голод, где более 800 тысяч случаев с подозрением на холеру зафиксированы в 90% общин, и где не функционируют 45% медицинских учреждений", - сказал Гинг.

По его словам, 15 млн жителей Йемена испытывают нехватку чистой воды, а также лишены доступа к канализации и услугам в сфере здравоохранения. Гинг также привел данные, согласно которым 7 млн человек стоят на пороге голода, 2 млн стали внутренними беженцами. "Это рукотворный кризис, который послужил причиной невыносимых страданий йеменского народа", - подчеркнул он.

Представитель управления сообщил, что план гуманитарного реагирования на ситуацию в Йемене стоимостью $2,3 млрд, рассчитанный на оказание помощи 12 млн человек в текущем году, профинансирован на 55%. Собранных средств оказалось достаточно, чтобы доставить продукты питания и товары первой необходимости, а также предоставить медпомощь 7 млн человек, отметил Гинг. Он поблагодарил международных доноров и призвал их не бросать йеменцев в беде.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. 

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