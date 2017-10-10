ООН: в Йемене могли заразиться холерой более 800 тысяч человек

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Число случаев с подозрением на холеру в Йемене превысило 800 тысяч человек, а темпы распространения эпидемии стали рекордными за всю историю наблюдений.

Об этом во вторник заявил директор отдела операций Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Джон Гинг на заседании Совета Безопасности организации.

Докладывая о ситуации в стране, он сообщил, что участники конфликта продолжают препятствовать работе гуманитарных организаций, кроме того, действуют ограничения на поставки в страну коммерческих грузов. "Эти препятствия недопустимы в стране, в которой миллионам угрожает голод, где более 800 тысяч случаев с подозрением на холеру зафиксированы в 90% общин, и где не функционируют 45% медицинских учреждений", - сказал Гинг.

По его словам, 15 млн жителей Йемена испытывают нехватку чистой воды, а также лишены доступа к канализации и услугам в сфере здравоохранения. Гинг также привел данные, согласно которым 7 млн человек стоят на пороге голода, 2 млн стали внутренними беженцами. "Это рукотворный кризис, который послужил причиной невыносимых страданий йеменского народа", - подчеркнул он.

Представитель управления сообщил, что план гуманитарного реагирования на ситуацию в Йемене стоимостью $2,3 млрд, рассчитанный на оказание помощи 12 млн человек в текущем году, профинансирован на 55%. Собранных средств оказалось достаточно, чтобы доставить продукты питания и товары первой необходимости, а также предоставить медпомощь 7 млн человек, отметил Гинг. Он поблагодарил международных доноров и призвал их не бросать йеменцев в беде.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.