Ученый: специалисты по профилактике экстремизма должны оценивать учебники обществознания

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты в области профилактики экстремизма должны участвовать в экспертизе учебников по обществознанию и в разработке программ повышения квалификации учителей. Такое мнение высказала во вторник на форуме "Российский Кавказ" в Грозном заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ Елена Брызгалина.
"Экспертиза как базовых учебников (по обществознанию — прим. ТАСС), так и учебников с региональным компонентом обязательно должна включать, по моему мнению, участие специалистов по профилактике экстремизма", — сказала она.
В настоящее время обществознание преподают в российских школах в 5-11 классах. Согласно новым Федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС), школьники будут изучать этот предмет с 6-го по 11-й класс. Сейчас разработана новая концепция преподавания обществознания в школах.
"Те изменения, которые происходят в нормативных документах, требуют разворачивания программ повышения квалификации учителей, в частности, учителей обществознания. Я считаю, что специалисты в области профилактики экстремизма должны подключиться либо к программам переподготовки, которые реализуют вузы, либо даже создать собственные программы повышения квалификации учителей", — отметила Брызгалина, добавив, что в России необходимо ограничить перечень учебников, сохранить единство образовательного пространства.
"Будут разрабатываться базовые учебники, такой термин используется — единый учебник. Единый — не значит единственный, это значит, что он обеспечивает единство страны в части базового содержания. Но у школ, особенно в регионах, сохраняется свобода и самостоятельность в формировании вариативной части образовательной программы. Тогда помимо единых учебников нужны другие учебники с учетом этнокультурных особенностей регионов, учебники на языках народов России", — сказала она.
Политологический форум "Российский Кавказ" проходит в Грозном 10-11 октября. На форуме обсуждаются, в частности, вопросы этноконфессиональных отношений, социально- политические реформы, миграционные процессы.