Эксперты: экологическое образование можно вернуть в школы через проектную деятельность

СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Исследовательская проектная деятельность, прописанная в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) общего образования, поможет вернуть экологическую составляющую в школьный курс изучения биологии. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС участники открывшейся во вторник в Сочи экологической школы для профильных педагогов.

Ранее о планах возвращения в школьную программу курса природоведения, который будет направлен на экологическое просвещение и воспитание бережного отношения к окружающей среде, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

"Исследовательская экспериментально-проектная деятельность учащихся прописана в действующем сейчас образовательном стандарте. Она кардинально меняет роль учителя, который теперь перестает быть для школьников единственным источником знаний, он должен вместе с учениками вести проект, при этом быть для них тьютором-наставником, уметь снабдить их инструментами для самостоятельных исследований", - отметила новый подход к изучению отдельных предметов главный методист корпорации "Российский учебник" Светлана Исакова.

По словам экспертов, прежде в российских школах исследовательская деятельность была построена на энтузиазме педагога. А выводить школьников на экскурсии и организовывать для них полевые экспедиции могли себе позволить далеко не все образовательные учреждения.

"Чтобы организовать этот процесс, нужно и самому обладать способностями ученого. Мы стараемся донести до учителей из регионов, что не надо бояться организовывать детей на настоящие исследования, надо выходить вместе с ними из классов, идти в парки и леса, отбирать пробы, проводить учеты флоры и фауны. Это и есть настоящая классическая исследовательская деятельность, но на уровне школьников", - отметил директор московского полевого экологического центра "Экосистема" Александр Боголюбов.

"С развитием производственных отношений окружающая среда изменилась, в обществе сформировались мифы о влиянии экологии на продолжительность жизни человека и возникновение новых заболеваний. Педагоги могут, рассказывая на уроках, посвященных экологическим проблемам, развенчивать эти мифы или вместе со школьниками находить научное объяснение", - считает доктор биологических наук, заведующий кафедрой зоологии и методики обучения биологии Новосибирского государственного педагогического университета Андрей Сахаров.

Об экологической школе в Сочи

В трехдневном семинаре, посвященном экологическому образованию, принимают участие педагоги школ и эколого-биологических центров из разных регионов РФ, а также методисты и преподаватели вузов.

В ходе экологической школы в Сочи педагоги познакомятся с деятельностью крупных дендрологических парков курорта, поделятся своим опытом экологического воспитания на базе школьных лесничеств.