Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу обвинили в домогательствах известного продюсера

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. Звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу, а также другие американские актрисы обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Об этом говорится в статье, опубликованной во вторник газетой The New York Times.

Как сообщила журналистам издания Пэлтроу, указанный инцидент имел место, когда ей было 22 года. Вайнштейн пригласил ее на роль в фильме "Эмма" по роману Джейн Остин. По словам актрисы, перед началом съемок продюсер вызвал ее в свой гостиничный номер. Во время встречи он предложил Пэлтроу пройти в спальную комнату, чтобы сделать ей массаж.

"Я тогда была очень молода, меня взяли на работу, я была ошеломлена", - рассказала актриса. Она отвергла предложение Вайнштейна, а позже с ним поговорил об инциденте актер Брэд Питт, с которым Пэлтроу тогда встречалась. Вайнштейн предостерег ее от разглашения информации о произошедшем. "Я думала, что он собирается меня уволить", - припомнила актриса.

Джоли сообщила, что подверглась домогательствам со стороны продюсера в конце 1990-х годов. "У меня в молодости был крайне отрицательный опыт с Харви Вайнштейном, из-за этого я решила никогда с ним больше не работать и предупреждаю других, если они идут на это", - указала актриса. Джоли отметила, что также отвергла тогда предложения продюсера. Она подчеркнула, что его "поведение по отношению к женщинам неприемлемо".

На прошлой неделе газета The New York Times опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте. Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании.

Вайнштейн в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" и серией фильмов "Крик". Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир". Компания Miramax Films, сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над фильмом Тарантино "Криминальное чтиво".