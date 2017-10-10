В РФ реализуют пять проектов по межнациональным отношениям по итогам тюркского форума

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) реализует пять проектов по укреплению межнациональных отношений в российских регионах в 2018 году, разработанных молодежью на форуме "Золото тюрков", который завершил свою работу в Татарстане. Об этом во вторник сообщил глава ФАДН Игорь Баринов во время выступления на V Международном политическом форуме "Российский Кавказ" в Грозном.

Форум "Золото тюрков" проходил в Казани с 5 по 9 октября. В нем приняли участие 150 человек из 15 регионов, где широко представлены тюркские народы.

"За пять дней работы форума мы получили 40 проектов, которые практически готовы к тираживанию с учетом региональной специфики. Пять лучших проектов мы начнем реализовывать с 2018 года"- сказал Баринов.

В ФАДН корреспонденту ТАСС уточнили, что все проекты разработала молодежь, а в числе пяти оказались проекты ребят из Северного Кавказа и Татарстана. В частности, среди проектов - проект по созданию короткометражных мультфильмов на тему дружбы между народами.

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.

В числе почетных гостей форума руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов СКФО и ЮФО.