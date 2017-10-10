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Агентство по делам национальностей займется организацией форума "Машук" на Кавказе

Общество
10 октября, 23:38 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, октября. /ТАСС

По словам главы ФАДН Игоря Баринова, форум ждет глобальное переформатирование

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) стало организатором молодежного форума "Машук", который ежегодно проходит для молодежи Северного Кавказа. Об этом во вторник сообщил глава ФАДН Игорь Баринов во время выступления на V Международном политическом форуме "Российский Кавказ" в Грозном.

Ранее организатором форума был Минобрнауки РФ.

"В этом году мы договорились с [министром образования РФ Ольгой] Васильевой о передаче нам форума "Машук", который ждет глобальное переформатирование. Мы считаем, что такие лагеря, как "Машук", должны быть лагерями дружбы, точками личностного роста для молодежи", - сказал Баринов.

10 - 11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсудили вопросы этноконфессиональных отношений, социально- политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.

В числе гостей форума - руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, главы субъектов СКФО и ЮФО.

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