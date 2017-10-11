Форум ученического самоуправления СКФО открывается в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 11 октября. /ТАСС/. Форум ученического самоуправления Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) открывается в среду в Пятигорске (Ставропольский край), мероприятие соберет 200 представителей северокавказских регионов. Об этом рассказали ТАСС в оргкомитете.

"В трехдневной программе примут участие 200 человек <...> Целью форума является обучение и профессиональная поддержка актива ученического самоуправления и стимулирование деятельности советов обучающихся, создание условий для системной и эффективной работы ученического самоуправления в общеобразовательных организациях России", - сообщили в оргкомитете.

В программе форума - представление опыта развития ученического самоуправления регионов СКФО, обучающие, культурно-массовые, ценностноориентированные мероприятия. Запланированы семинары, круглые столы, заседания дискуссионных клубов, мастер-классы для участников. В рамках форума пройдут курсы повышения квалификации по современным социально-педагогическим технологиям развития ученического самоуправления в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).

"Работа форума будет организована на двух площадках, ориентированных на руководителей образования и родительские комитеты, а также на членов ученических советов, детских и молодежных общественных объединений", - сообщили в оргкомитете.

Форум организован Минобразования РФ и Российским союзом молодежи при поддержке Минобразования Ставропольского края.