В приложении Telegram появился русский язык

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МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Официальное мобильное приложение мессенджера Telegram после обновления стало доступно на русском языке. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Приложение Telegram для смартфонов появилось в 2013 году, однако до настоящего момента русскоязычной версии не было. Обновления с возможностью выбрать русский язык появились в магазинах приложений AppStore (для операционной системе iOS) и Play Market (для операционной системы Android). Помимо русского, Telegram также стал доступен на украинском, французском, малайском и индонезийском языках.
Дуров приурочил важное обновление Telegram к своему дню рождения - 10 октября основателю мессенджера исполнилось 33 года. "Во времена управления "ВКонтакте" я любил масштабно отметить 10 октября, так как этот день был еще и годовщиной основания компании. После ухода из ВК большого повода собирать гостей уже нет, поэтому последние пару лет я ухожу от классического празднования дня рождения, фокусируясь на рабочих процессах", - написал он.
Кроме новых языков, в обновлении появилась возможность трансляции геопозиции в реальном времени, новый музыкальный плеер. Еще одно нововведение - специальная пометка для сообщений от администраторов в группах.