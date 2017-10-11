Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В приложении Telegram появился русский язык

Общество
11 октября, 0:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

Создатель мессенджера приурочил обновление Telegram к своему дню рождения

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Официальное мобильное приложение мессенджера Telegram после обновления стало доступно на русском языке. Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Смотрите также
Павел Дуров

Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram

Приложение Telegram для смартфонов появилось в 2013 году, однако до настоящего момента русскоязычной версии не было. Обновления с возможностью выбрать русский язык появились в магазинах приложений AppStore (для операционной системе iOS) и Play Market (для операционной системы Android). Помимо русского, Telegram также стал доступен на украинском, французском, малайском и индонезийском языках.

Дуров приурочил важное обновление Telegram к своему дню рождения - 10 октября основателю мессенджера исполнилось 33 года. "Во времена управления "ВКонтакте" я любил масштабно отметить 10 октября, так как этот день был еще и годовщиной основания компании. После ухода из ВК большого повода собирать гостей уже нет, поэтому последние пару лет я ухожу от классического празднования дня рождения, фокусируясь на рабочих процессах", - написал он.

Кроме новых языков, в обновлении появилась возможность трансляции геопозиции в реальном времени, новый музыкальный плеер. Еще одно нововведение - специальная пометка для сообщений от администраторов в группах.

Смотрите также

Клименко: Дурову рано или поздно придется сотрудничать с государством

Иран возбудил уголовное дело против Павла Дурова

Власти Малайзии не намерены блокировать Telegram

Telegram создает команду по блокировке нежелательного контента в мессенджере в Индонезии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава Каталонии подписал декларацию независимости
2
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2018
3
МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением президента Чехии по Крыму
4
Фигуранта уголовного дела о миллионных хищениях в Арктике осудили на 2 года условно
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
7
В приложении Telegram появился русский язык
Темы дня
Новости партнеров
Реклама