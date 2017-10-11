ВОЗ: число страдающих от ожирения детей выросло в мире с 1975 года более чем в 10 раз

ЖЕНЕВА, 11 октября. /ТАСС/. Число детей, страдающих от ожирения, выросло в мире с 11 млн в 1975 году до 124 млн в 2016 году, то есть больше, чем в 10 раз. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Имперского колледжа Лондона.

Авторы исследования называют "хорошей новостью" тот факт, что "с 1975 по 2016 год недоедание среди детей пяти лет и старше уменьшилось, а рост ожирения в некоторых регионах замедлился". "Плохая же новость состоит в том, что распространенность ожирения среди взрослых (от 20 лет и старше), а также детей и подростков (5-19 лет) растет в других регионах мира", - отмечается в докладе. Подчеркивается, что "число девочек с ожирением выросло с 5 млн в 1975 году до 50 млн в 2016-м". Мальчиков, страдающих от чрезмерного веса, также стало больше: рост с 6 млн до 74 млн.

Что касается взрослого населения планеты, то, согласно приведенным экспертами данным, среди них также увеличилось число полных: за четыре десятилетия рост составил со 100 млн до 671 млн. ВОЗ призывает государства направлять усилия на "снижение потребления дешевой, сверхпереработанной, высококалорийной пищи". По мнению организации, следует также бороться за сокращение времени, которое дети проводят у экранов телевизоров и компьютеров, способствовать физической активности.

В 2016 году наиболее высоким уровень ожирения был в Полинезии и Микронезии (25,4% девочек и 22,4% мальчиков). Далее следуют англоязычные страны с высокими доходами на душу населения, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Ирландию и Великобританию.

Эксперты подчеркивают, что, согласно их прогнозам, в 2022 году число детей и подростков с ожирением превысит в мире число их сверстников, страдающих от недоедания. Тем не менее, недоедание "по-прежнему является крупной проблемой для общественного здравоохранения". В 2016 году в мире насчитывалось 75 млн девочек и 117 млн мальчиков с недостаточным для их возраста весом.