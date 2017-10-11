СМИ: обвиненный в домогательствах продюсер винит в своих бедах младшего брата

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Известный американский продюсер Харви Вайнштейн, обвиненный в сексуальных домогательствах, возлагает ответственность за громкий скандал на своего младшего брата Боба. Дескать, он и предоставил в распоряжение газеты The New York Times (NYT)) компрометирующие Харви материалы с целью выдавить его из продюсерской кинокомпании Weinstein Company. Об этом сообщил во вторник новостной портал TMZ.

По его сведениям, Боб Вайнштейн семь месяцев назад получил подробное досье с перечислением, кто и когда в Weinstein Company жаловался на домогательства главы компании. У людей Харви Вайнштейна сохранилось подтверждение почтовой фирмы FedEx, что бандероль с досье была не только доставлена, но и вручена лично брату продюсера. Последнему ничего не мешало подставить Вайнштейна - старшего, отправив компромат прессе.

"Мой брат Харви очевидно не в себе. Я умолял его немедленно обратиться за профессиональной помощью, потому что он отчаянно в ней нуждается. Его раскаяние и извинения перед жертвами не убедительны", - заявил порталу Боб. "Он показал себя лжецом мирового класса и сейчас вместо того, чтобы обратиться за помощью, сваливает вину на других, его заверения абсолютно не являются правдой с начала и до конца", - добавил он.

8 октября совет директоров Weinstein Company принял решение об увольнении одного из ее основателей и руководителей Харви Вайнштейна. Боб также вместе с братом основал киностудию Miramax Films и самостоятельно Dimension Films.

На прошлой неделе газета NYT опубликовала по итогам журналистского расследования статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. Продюсер якобы добивался близости с ними в обмен на содействие в карьерном росте.

Во вторник журнал The New Yorker сообщил, что три женщины обвинили Вайнштейна в изнасиловании. По данным NYT, жертвами домогательств стали и звезды Голливуда Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Вайнштейн - старший в прошлом работал над десятками получивших мировую известность фильмов, в том числе дилогией режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла" (Kill Bill) и серией фильмов "Крик" (Scream). Он получил премии Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) и "Оскар" за продюсирование трагикомедии "Влюбленный Шекспир" (Shakespeare in Love, 1998).

Компания Miramax Films, сооснователем которой является продюсер, в частности, работала над культовым фильмом Тарантино "Криминальное чтиво" (Pulp Fiction, 1994).