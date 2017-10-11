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Роспотребнадзор отметил низкую заболеваемость гриппом в РФ

Общество
11 октября, 9:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, октября. /ТАСС

При этом в службе уточнили, что незначительное превышение эпидемических порогов заболевания наблюдается в пяти субъектах

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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается на низком уровне, сообщили в среду в Роспотребнадзоре.

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Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 млн до 5 млн случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей

"В целом на территории Российской Федерации отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в службе отметили, что незначительное превышение эпидемических порогов заболевания наблюдается в пяти субъектах РФ, среди детей до двух лет - в двух субъектах, от трех до шести лет - в четырех.

Роспотребнадзор также продолжает мониторинг вакцинации населения: суммарно привито 33,2 млн человек, среди которых 8,9 млн детей.

Ранее Минздрав РФ сообщал, что планирует привить от гриппа в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов около 40-50% населения.

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