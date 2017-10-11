Роспотребнадзор отметил низкую заболеваемость гриппом в РФ

Шарапова обыграла румынку Бегу в первом круге турнира WTA в ТяньцзинеСпорт 11 октября, 10:34
Автомобилисты Москвы будут получать онлайн-копии штрафов за нарушение правил парковкиМосква 11 октября, 10:23
Всесезонный футбольный манеж появится на территории стадиона им. СтрельцоваСпорт 11 октября, 10:18
"Комсомольская правда" принесет официальные извинения ХворостовскомуОбщество 11 октября, 10:13
Президент Панамы объявил в стране выходной в связи с выходом сборной на ЧМ-2018Спорт 11 октября, 10:13
Активисты снова демонтировали мемориальную доску Немцову в центре МосквыОбщество 11 октября, 10:00
Новосибирск впервые с 2010 года полностью выполнил норматив по ремонту дорогСибирь 11 октября, 9:45
Названы самые культурные города РоссииОбщество 11 октября, 9:43
На Урале на площади 1 тыс. кв метров загорелся цех по ремонту локомотивовНовости Урала 11 октября, 9:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается на низком уровне, сообщили в среду в Роспотребнадзоре.
"В целом на территории Российской Федерации отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом в службе отметили, что незначительное превышение эпидемических порогов заболевания наблюдается в пяти субъектах РФ, среди детей до двух лет - в двух субъектах, от трех до шести лет - в четырех.
Роспотребнадзор также продолжает мониторинг вакцинации населения: суммарно привито 33,2 млн человек, среди которых 8,9 млн детей.
Ранее Минздрав РФ сообщал, что планирует привить от гриппа в эпидемическом сезоне 2017-2018 годов около 40-50% населения.